Jovem morre após ser atingido por avião agrícola pilotado pelo pai

Mateus Tosti era aluno do curso de engenharia elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (foto: Reprodução/redes sociais)





O filho do piloto, Mateus César Tosti, mexia em produtos agrícolas quando atingido na cabeça e em parte do braço pela hélice do avião. A polícia informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem.





Técnicos do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram ao local para identificar indícios, fotografar cenas, analisar partes da aeronave, ouvir testemunhas e reunir documentos para a investigação do caso.





A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira informou que não há prazo para conclusão da investigação.





O corpo de Mateus foi velado e sepultado neste domingo (16/1), em Cornélio Procópio, interior do Paraná.

*Estagiária sob supervisão





Um jovem de 24 anos morreu após ser atingido por uma aeronave agrícola pilotada pelo próprio pai, em Uchoa, interior de São Paulo, no sábado (15/1).Segundo a Polícia Militar, o pai perdeu o controle do avião durante a aterrissagem. A aeronave girou e bateu uma das asas em um veículo que estava estacionado ao lado da pista.