Sol ganha 'auréola' de arco-íris em Recife; conheça o fenômeno natural

ORDINÁRIOS, OLHEM PARA CIMA AGORA! %uD83D%uDE4C%uD83D%uDC40



Um arco-íris ao redor do sol está formado agora mesmo no céu da Grande Recife e está encantando a todos. Os tabacudos tão doidinho tirando foto e postando no Insta dizendo que é o fim do mundo chegando. Ôh apocalipse bonitinho do caramba+ pic.twitter.com/upJBRmk3Gh