Rússia autoriza extradição de suspeito do ataque ao Porta dos Fundos

Eduardo Fauzi é suspeito de atacar a sede do Porta dos Fundos (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Procuradoria-Geral da Rússia autorizou, nesta quinta-feira (13/1), a extradição do economista e empresário Eduardo Fauzi, suspeito de integrar o grupo que jogou coquetéis molotov na fachada da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro.

Fauzi foi preso pela Interpol, em Moscou, em setembro de 2020.

De acordo com as investigações, cinco pessoas participaram do crime e Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. O ataque aconteceu na véspera de Natal, em 2019.

Segundo o documento enviado à embaixada brasileira, a entrega da custódia de Fauzi a policiais brasileiros será feita no Aeroporto Internacional de Moscou, duas horas antes do voo.

De acordo com um documento, ele está preso preventivamente em uma penitenciária federal na capital russa.