Chefe de pista: cachorro ganha crachá personalizado em posto de gasolina

Alfredo, um cão sem raça definida, foi adotado pelos funcionários de um posto de gasolina em Teresina, no Piauí. É o chefe de pista do posto de gasolina que chegou ao local há aproximadamente 7 anos. De acordo com os funcionários, o cachorro pertencia ao dono de uma oficina mecânica próxima, porém escolheu o posto como nova moradia após viagem de seu antigo dono.

Segundo Antonio Paiva, frentista do posto, Alfredo já foi atropelado ao se assustar com barulho de fogos de artifício, e lá recebeu os cuidados, carinho e comidas de todos os funcionários. Eles acreditam que esse cuidado foi uma das razões para o animal não abandonar o "cargo" na empresa. Informou também que o cão é muito brincalhão, mas é mais ativo no turno da noite, e os clientes acharam interessante





O nome veio após um ex-funcionário do estabelecimento homenagear um cliente do local.O ex-gerente Romário Bitencourt teve a ideia do crachá que decidiu personalizar e oficializar Alfredo como funcionário do posto. Os frentistas garantem que Alfredo cumpre a carga horária de trabalho direitinho, fiscalizando o trabalho e verificando principalmente o estado dos pneus dos veículos.





"Achamos um crachá antigo e personalizamos, aí às 6h a gente coloca e às 21h da noite tira. A gente tira a noite, né? Pra não ter que pagar a hora extra dele, que é muito cara" , brincou Romário em entrevista ao portal G1.





Os frentistas contaram que é comum presenciar abandonos de animais na região e com um desses atos recentes, decidiram resgatar um dos animais. Porém, Alfredo é um cachorro ciumento, não quis a presença de outro e brigou com o cãozinho, machucando uma das patas.





Os funcionários pretendem se unir e juntar dinheiro para levar Alfredo ao veterinário para custear o tratamento e cuidados do colega de trabalho.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca