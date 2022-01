Diretores do Bangu 4 são afastados após presos terem 'farra sexual'

O diretor e o subdiretor da penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, conhecido como Bangu 4, do Complexo Penitenciário de Gericinó, foram afastados pela Vara de Execuções Penais do Rio. A medida ocorreu na última segunda-feira (10/1), após a comprovação de que pelo menos 12 presos receberam visitas íntimas no dia 23 de dezembro sem terem o benefício autorizado.





A investigação verificou que, durante as visitas que ocorriam no pátio da penitenciária, presos usavam o banheiro para manter relações sexuais, o que é proibido. Nove dos doze presos foram identificados, todos considerados de alta periculosidade, como ex-chefes de uma das facções criminosas do Rio de Janeiro.No dia 23, o diretor e o subdiretor tinham determinado que os policiais de plantão fossem realocados em outras unidades, como mostram as gravações recolhidas pela Vara.De acordo com a Vara de Execução Penal os presos pagaram R$3 mil aos policiais penais para terem as visitas, o que também está em investigação.A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap), informou que houve instauração de uma investigação interna sobre o caso e que o diretor e o subdiretor foram exonerados e os nove presos identificados foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino, Bangu 1.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori