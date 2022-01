Carro de funerária capota e caixão é arremessado na pista

Caixão é arremessado após carro de funerária capotar em SP (foto: Twitter/Reprodução)

Um caixão foi arremessado após um acidente de trânsito na cidade de São José do Rio Preto (SP) no último domingo (9/1). Câmeras de segurança filmaram o momento em que um carro de passeio atravessa a sinalização de "pare" no cruzamento e atinge o carro funerário pela lateral direita. Um caixão foi arremessado após um acidente de trânsito na cidade de São José do Rio Preto (SP) no último domingo (9/1). Câmeras de segurança filmaram o momento em que um carro de passeio atravessa a sinalização de "pare" no cruzamento e atinge o carro funerário pela lateral direita.

O impacto foi tão forte que o veículo fúnebre só parou após bater em uma árvore em cima da calçada. A tampa do caixão chegou a ficar aberta no meio da rua. O corpo que seria velado naquela manhã foi recolhido por outro agente da funerária.





O vídeo foi compartilhado nas redes sociais ao longo de toda a manhã desta segunda-feira (10/1). De acordo com o portal G1, a motorista do carro de passeio foi levada à UPA com ferimentos leves, enquanto o condutor do rabecão dispensou o atendimento médico.