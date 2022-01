'Prisão VIP': unidade prisional com churrasco e uísque é descoberta no MS

Cervejas, uísques e outras bebidas alcóolicas foram apreendidas em operação no MS (foto: Dracco/Divulgação )

Uma operação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul descobriu um esquema criminoso que garantia regalias dentro do presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã (MS). Conhecida como “Prisão VIP”, os detentos tinham acesso a uísques importados, churrasco e até móveis planejados na cela.