Sósia de Neymar é acusado de roubo de carga e preso em SP

Em Itaquaquecetuba, Região Metropolitana de São Paulo, Thiago dos Santos, conhecido como sósia de Neymar, acabou detido pela polícia nessa segunda-feira (3/1). O suspeito viralizou na internet pela grande semelhança com o jogador de futebol do PSG e da Seleção Brasileira.

Thiago é acusado de envolvimento com roubo de carga no município e foi preso em flagrante. A família, por outro lado, afirma que ele foi preso injustamente. Segundo informações dadas à polícia, Thiago saiu de casa para fazer compras, se esqueceu do leite e voltou para pegá-lo.