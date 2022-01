Mãe de bebê Alice faz apelo após memes da filha: 'Vim pedir bom senso'

Bebê Alice ficou conhecida após comercial com Fernanda Montenegro (foto: Instagram/Reprodução )

As celebrações de final de ano motivam, todos os anos, comerciais de cunho afetivo e com mensagens reflexivas. No último dia 13 de dezembro, foi ao ar uma campanha publicitária do Itaú Unibanco. Na cena, a bebê Alice, com uma desenvoltura na fala impressionante, aparece em uma dobradinha com a atriz Fernanda Montenegro. O vídeo emocionou milhares de pessoas e acabou viralizando nas redes sociais.