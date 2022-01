São Paulo cancela carnaval de rua, mas mantém desfiles de escolas de samba

São Paulo cancela carnaval de rua e mantém desfiles de escolas de samba (foto: Rovena Rosa/Agencia Brasil)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta quinta-feira (6/1) o cancelamento do carnaval de rua da cidade em 2022. A decisão foi tomada devido ao aumento de casos de covid-19 devido a variante ômicron e à epidemia de influenza.





Os desfiles das escolas de samba, porém, serão mantidos com a condição que a Liga aceite seguir todos os protocolos de segurança. Os desfiles devem ocorrer entre 25 e 28 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi.

Durante a reunião, a prefeitura disse que os protocolos ainda não foram definidos. "Nossa preocupação não é apenas com os desfiles, mas também com as aglomerações nos ensaios", disse secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido. Mas uma das recomendações será a exigência do comprovante de vacinação em qualquer evento com mais de 500 pessoas.





Nessa quarta-feira (5/1), cerca de 250 blocos de rua de São Paulo já tinham anunciado que não desfilariam este ano. "Os blocos participantes dos Coletivos, em sua grande maioria, comunicam que não sairão às ruas neste Carnaval de 2022, mesmo que a festa seja autorizada", disse um documento assinado por três entidades de blocos de rua.





A Vigilância Sanitária também já tinha cancelado que a prefeitura não realizasse a festa.





Pelo menos 10 capitais já anunciaram o cancelamento da festa em 2022, como Rio de Janeiro, Olinda e Salvador. Nesta quinta, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que Brasília também não terá carnaval de rua.