Olinda cancela carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo

Olinda anuncia cancelamento do carnaval de rua pelo segundo ano seguido (foto: Leo Caldas/AFP)

A prefeitura de Olinda anunciou, nesta quarta-feira (5/1), o cancelamento do carnaval de rua da cidade pelo segundo ano seguido. Foi anunciado também um auxílio emergencial. A prefeitura de Olinda anunciou, nesta quarta-feira (5/1), o cancelamento do carnaval de rua da cidade pelo segundo ano seguido. Foi anunciado também um auxílio emergencial.





Em coletiva de imprensa, o prefeito de Olinda, Professor Lupércio (Solidariedade), explicou que a decisão foi construída ao longo do tempo e que a prioridade é a saúde dos moradores e turistas.

"Sem soberba da nossa parte, o carnaval de Olinda é conhecido mundialmente, que gera empregos diretos e indiretos. Um carnaval, mesmo descentralizado, em que circulam mais de 4 milhões de pessoas", afirmou.





Segundo a secretária de Saúde do município, Suzana Ribeiro, há uma preocupação com as novas variantes do coronavírus, como a ômicron. "Não dá pra fazer um carnaval quando a gente fala de responsabilidade e empatia por essas mil vidas que foram perdidas", afirmou, referindo-se aos 1.034 óbitos contabilizados na cidade.





O encontro da epidemia de influenza com a pandemia do coronavírus em Pernambuco tem gerado uma saturação da rede de saúde do estado, com pessoas enfrentando fila para conseguir atendimento médico e pacientes aguardando leitos.