COVID-19: Rio cancela carnaval de rua de 2022

Festa é cancelada no Rio pelo segundo ano consecutivo (foto: Fernando Maia/Riotur/Divulgação)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta terça-feira (4/1) o cancelamento do carnaval de rua da cidade. A informação foi dada por Paes durante uma live nas redes sociais. A decisão foi tomada devido o aumento de casos do coronavírus, impulsionado pela variante ômicron.

"Acabei de ter, nesse momento, uma reunião com o pessoal dos blocos de rua, e a gente comunicou a eles que o carnaval de rua, nos moldes que eram feitos até 2020, não acontecerá em 2022. Infelizmente, eu falo aqui como prefeito que gosta de carnaval, como cidadão, e infelizmente a gente não pode fazer", disse Eduardo durante pronunciamento.

Paes também informou que ofereceu uma alternativa para a Associação Independente dos Bloco da cidade (Sebastiana), de escolher três locais fechados para realizar a festa, mas a proposta foi negada pela organização. A liga dos blocos de rua tem até esta sexta-feira (7/1) para fazer uma contraproposta para o modelo alternativo da realização dos desfiles.

O desfile de escolas de samba está confirmado e a prefeitura do Rio pretende transferir os protocolos sanitários dos estádios de futebol para a Sapucaí, assim como as festas fechadas para a realização dos desfiles dos blocos, com controle de público e exigência do passaporte de vacinação.

Esse é o segundo ano consecutivo que a cidade não recebe a tradicional festa popular. Além do Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá e Fortaleza também cancelaram a folia na rua.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira