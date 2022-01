Brasil registra número recorde de mortes em 2021, mostram cartórios

Dados fazem parte da 3ª edição do Relatório Anual Cartório em Números (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os cartórios brasileiros registraram um número recorde de mortes em 2021. Segundo a 3ª edição do Relatório Anual Cartório em Números, foram 1.726.447 óbitos em todo o território nacional. Em contrapartida, o número de nascimentos foi o menor desde 2002, com apenas 2.619.385 registros.

Veja a comparação de nascimentos e mortes no Brasil nos últimos três anos.

Nascimentos no Brasil

2019: 2.804.933 pessoas

2020: 2.641.042 pessoas

2021: 2.619.385 pessoas

Mortes no Brasil

2019: 1.279.171 pessoas

2020: 1.470.876 pessoas

2021: 1.726.447 pessoas

Outro número que cresceu no país foram os registros de testamentos. Segundo a associação, foram mais de 32 mil atos somente em 2021. "Os testamentos realizados em Cartórios de Notas nunca atingiram patamares tão altos no Brasil, em clara demonstração das pessoas com a segurança e cumprimento de seus desejos pessoais e patrimoniais em caso de falecimento", afirma a Anoreg/BR.



Minas Gerais

Em Minas Gerais, o número de nascimentos está ainda menor que 2020. Ao todo, foram 242.147 novas crianças nascidas no estado. Veja:

Nascimentos em Minas

2019: 257.291 pessoas

2020: 247.768 pessoas

2021: 242.147 pessoas





Já o número de mortes registradas em cartórios, saltou de 130 mil em 2019, para 186 mil em 2021.

Mortes em Minas

2019: 130.503 pessoas

2020: 148.569 pessoas

2021: 186.903 pessoas

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais