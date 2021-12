Rui Costa: 'A decisão está tomada: não haverá carnaval na Bahia'

Em 2020, show de Daniela Mercury arrastou milhares no carnaval da Barra (foto: Alfredo Filho/SECOM)





"A decisão está tomada: não haverá Carnaval na Bahia em fevereiro de 2022. Hoje temos 2,4 milhões de baianos com a vacina contra a #COVID em atraso. Além disso, estamos lidando com uma epidemia de gripe, que tem sobrecarregado o sistema de saúde", escreveu.





Costa também pontuou que a festa é propícia para a propagação do vírus, e que posteriormente, novas condições serão avaliadas: "Precisamos ter responsabilidade com a saúde e a vida das pessoas. Realizar o Carnaval no modelo tradicional, como uma festa em larga escala, se mostra inviável. Mais pra frente, avaliaremos o que pode ser feito e em que condições."





O governador também comentou que as pessoas que dependem da festa para trabalhar serão beneficiadas com recursos. "Também sentaremos com os Municípios para avaliar algum tipo de recurso para aquelas pessoas que tiram da festa o seu sustento. Neste momento, repito o meu apelo de sempre, que vale tanto para o coronavírus quanto para o vírus da gripe: use máscara e vacine-se!"

A decisão está tomada: não haverá Carnaval na Bahia em fevereiro de 2022. Hoje temos 2,4 milhões de baianos com a vacina contra a #Covid em atraso. Além disso, estamos lidando com uma epidemia de gripe, que tem sobrecarregado o sistema de saúde. — Rui Costa (@costa_rui) December 23, 2021





O tradicional carnaval da Bahia não ocorrerá em 2022. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Rui Costa (PT) na tarde desta quinta-feira (23/12), pelas redes sociais. O governador deixou claro que a preocupação com a pandemia da COVID-19 - e também uma epidemia de gripe - pesaram na decisão.