Tradicional Lavagem do Bonfim, em Salvador é cancelada

Lavagem do Bonfim é cancelada pelo segundo ano seguido em Salvador (foto: Amanda Oliveira/GOVBA)

A tradicional Lavagem do Bonfim, em Salvador, foi cancelada devido ao aumento de casos de COVID-19 e da influenza H3N2. É o segundo ano seguido que a festa não ocorre. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5/1) pelo prefeito Bruno Reis (DEM). A tradicional Lavagem do Bonfim, em Salvador, foi cancelada devido ao aumento de casos de COVID-19 e da influenza H3N2. É o segundo ano seguido que a festa não ocorre. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5/1) pelo prefeito Bruno Reis (DEM).





"Essa foi uma decisão conjunta entre a Prefeitura e a Basílica do Bonfim e, diante dessa transmissão que está ocorrendo, não podemos dar margem para contribuir para que nesses números possam aumentar ainda mais. Sendo assim, infelizmente, o dia da Lavagem do Bonfim será um dia normal na cidade, com a região da Cidade Baixa funcionando normalmente", disse.

A celebração seria realizada em 13 de janeiro, mas a arquidiocese de Salvador já havia dito que, provavelmente, o evento não ocorreria este ano.





Neste ano, a Basílica vai transmitir pela manhã, às 10h, uma homenagem póstuma aos mais de 620 mil mortos pela covid-19 no Brasil, que vai ocorrer no monumento ao Cristo Ressuscitado, na Praça do Bonfim. As bençãos serão transmitidas pelas redes sociais da Basílica e pelo site santuariosenhordobonfim.com.





A celebração acontece sempre na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis. A festa começa com o cortejo das baianas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até o alto do Bonfim, onde elas lavam as escadarias e o átrio da igreja com vassouras e água de cheiro.