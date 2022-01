Indígena carrega o pai por 6 horas para ele se vacinar contra a COVID-19

Com pai nas costas, filho caminha por seis horas até o posto de vacinação contra a COVID-19 no Pará (foto: Erik Jennings/Instagram/Reprodução ) Em meio à exuberância da floresta Amazônica, a atitude de um jovem indígena proporcionou reflexões nas redes sociais. Enquanto o mundo ainda enfrenta negacionistas e grupos anti-vacina, mesmo na pior crise sanitária da história, ele caminhou por seis horas com o pai nas costas para que o homem pudesse ter acesso à vacina contra a COVID-19.









A cena foi registrada pelo médico Erik Jennings e compartilhada pela Articulação dos Povos Indígenas. Na publicação em seu perfil do instagram, Erik escreveu ainda sobre os impactos da pandemia na tribo que, até o momento, vive sem casos da doença.





“Chega o ano de 2022 e não se registrou nenhum caso de COVID-19 na população Zoé”, pontuou. “Tawy carregou o pai por 6 horas dentro de uma floresta com morros, igarapés e obstáculos até a nossa base. Feita a vacina, colocou o pai nas costas novamente e andou por mais 6 horas até sua aldeia”.





Vacinação indígena no Brasil





Segundo dados do Ministério da Saúde, até setembro do último ano, 80% da população indígena brasileira, acima de 18 anos, já havia recebido as duas doses do imunizante contra a COVID-19. Até a data, cerca de 87% do público-alvo já havia tomado ao menos uma dose.





Em outubro, 180 mil doses de reforço foram destinadas para o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSus). As primeiras doses chegaram nas áreas indígenas em 19 de janeiro de 1021.