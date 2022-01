Marido mata jornalista na noite de ano novo em Porto Seguro

reges e Juliana em foto de redes sociais: engenheiro assumiu o crime e foi preso em Porto Seguro (foto: Reprodução /Redes sociais)



Uma jornalista de 41 anos foi assassinada a tiros por seu marido na noite do novo, na última sexta-feira (31/12), em Porto Seguro, na Bahia. A filha de 10 anos da vítima, fruto de outro relacionamento, estava na casa no momento e há informações de que ela tenha presenciado o crime.

Além da garota, a irmã da jornalista, uma adolescente de 13, filha do autor do crime, o filho do casal de 11 meses e duas funcionárias estavam no local na hora do crime





A jornalista Juliana de Freitas Alves chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O marido, o engenheiro Reges Amauri Krucinski, de 42, foi encontrado com a roupa suja de sangue em uma rua próxima à casa do casal no condomínio.



Ele é praticante de tiro esportivo. O engenheiro assumiu o crime e foi preso.



O feminicídio teria sido motivado por uma discussão na noite de ano novo. Conforme o jornal Radar 64, Juliana e Reges eram casados há dois anos. O engenheiro e a jornalista saíram de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para morar na cidade da Bahia com a intenção de abrir um hotel.