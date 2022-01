Remédio contra epilepsia está em falta no SUS. Governo quer cortar dose

Usado há mais de 20 anos nos EUA e Europa, o levetiracetam chegou ao SUS em 2020 (foto: Reprodução)

Um dos principais remédios para o controle da epilepsia, uma das doenças neurológicas mais frequentes no mundo, está em falta no Sistema Único de Saúde (SUS). Com a escassez do levetiracetam, o Ministério da Saúde tem proposto que seja distribuído o mesmo remédio com uma dosagem equivalente a um terço da que está em falta (de 750mg para 250mg).



“A ABE está recebendo diariamente denúncias sobre o desabastecimento de medicamentos anticrise em todo o país. A pessoa com epilepsia também tem direito à saúde e não iremos permitir a violação desse direito”, afirma a ABE.

O medicamento está disponível no SUS desde de 2020. Nos Estados Unidos e na Europa, o remédio está disponível há pelo menos 20 anos. “Historicamente, todos os fins de ano tem um problema na licitação, no sistema e os pacientes ficam sem algum remédio. Dessa vez, a situação é mais crítica. É um remédio mais caro e novo no Brasil, que está sendo disponibilizado há pouco tempo”, explica o neurologista e vice-presidente da ABE, Lecio Figueira.









"Não é possível trocar de medicação de uma hora para outra. Você pode descompensar o paciente e ele pode não responder à nova dosagem" Lecio Figueira, neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia





No ofício enviado às secretarias, o Ministério da Saúde alega que o consumo foi maior do que a expectativa, além de que um processo licitatório para a compra do remédio fracassou em setembro, mas que outro está em curso. Lecio Figueira comenta que, além de que seja comum que a pasta apresente problemas nas compras dos remédios, já havia conhecimento do contratempo no primeiro semestre deste ano, e mesmo assim nada foi feito.

“Eles tinham tempo hábil para tomar uma atitude adequada. O Ministério sempre vem com esses problemas, mas dessa vez estamos lutando para que isso acabe. Não é possível trocar de medicação de uma hora para outra. Você pode descompensar o paciente e ele pode não responder à nova dosagem”, disse.





“Isso é absolutamente irresponsável”





“Ainda existem as chances do paciente não conseguir ir ao médico, não conseguir marcar a consulta, não conseguir a receita para a troca em tempo hábil. Mesmo se tudo isso der certo, essa mudança pode confundir o paciente”, complementa o vice-presidente da Associação.



"A epilepsia não é uma doença rara. É uma doença frequente, uma das três doenças neurológicas mais frequentes. Ele atinge mais gente, é muito mais frequente, muito mais incapacitante do que outras. É uma das doenças que mais impacta na qualidade de vida de quem a tem", diz Figueira. O Ministério da Saúde afirmou que a substituição da dosagem do medicamento ficará "a critério do médico prescitor", com necessidade de nova receita e documentação. Para Figueira, essa orientação, na prática, não funcionaria e acabaria sobrecarregando o sistema. "Todos eles precisam passar por uma nova consulta, novos exames, novo fichamento. Isso vai sobrecarregar o sistema. Isso é absolutamente irresponsável e não é uma solução real", afirma.





Pacientes relatam drama