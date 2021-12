Mineiro morre afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio

Mineiro de 21 anos chegou a ser encaminhado para o hospital mas não resistiu (foto: Twitter/Reprodução)

O mineiro Kleider Henrique S. Parreiras, de 21 anos, morreu afogado na manhã desta quinta-feira (30/12) na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma outra pessoa também se afogou, mas foi retirada rapidamente, atendida e liberada.Kleider se afogou e seu corpo só foi resgatado por guarda-vidas e mergulhadores mais de uma hora depois. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Central de Emergência (HCE), mas não resistiu.

Segundo informações do G1, amigos da vítima informaram que eles estavam consumindo bebidas alcoólicas.

A assessoria do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que em três dias já tinha feito 632 resgates nas praias do Estado do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, foram 176. A Praia do Forte conta com sinalizações e guarda-vidas.