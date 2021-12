PRF inicia operação especial de Ano Novo nas estradas federais

Operação especial foi iniciada nesta quinta-feira (30/12) (foto: Polícia Rodoviária Federal)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta quinta-feira (30/12) à Operação Ano Novo 2022 nas principais estradas do país. Até domingo (02/12) haverá policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e criminalidade. O objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança e fluidez do trânsito.

Segundo a PRF, será dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples, o controle do excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do celular pelo motorista.

CUIDADOS

A PRF recomenda que o motorista realize um checklist no carro para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias. Outra dica importante é não se esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo.