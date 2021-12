Anvisa monitora navios de Cruzeiro após casos de COVID

Passageiros e tripulação dos navios MSC Splendida e Costa Diadema testaram positivo para a COVID-19 (foto: Rildo de Jesus/TV Bahia)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está monitorando a situação das embarcações MSC Splendida e Costa Diadema após a confirmação de casos de COVID-19 a bordo. A partir da categorização dos navios quanto ao risco sanitário, a Agência tomará as medidas necessárias, que podem incluir a necessidade de quarentena ou até mesmo a suspensão do roteiro das viagens.

O Costa Diadema está atracado no Porto de Salvador, na Bahia, e os passageiros estão impedidos de desembarcar na cidade. De acordo com a Anvisa, em 24 horas, foram confirmados 68 casos de COVID-19, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros.A embarcação saiu do porto de Santos, na segunda-feira (27/12), e teria como próxima parada o porto Ilhéus, onde o cruzeiro faria a noite de Réveillon no sul da Bahia. Os casos da COVID-19 foram detectados após protocolo de testagem estabelecido pela Anvisa.

O MSC Splendida precisou retornar ao Porto de Santos as pressas após 78 casos de COVID-19 serem confirmados a bordo. A embarcação tinha como destino o Rio de Janeiro, onde iria passar a virada do ano.

Segundo a Anvisa, a retomada de cruzeiros marítimos no Brasil foi autorizada pela Portaria Interministerial, que apenas definiu três medidas a serem seguidas:



Definição de protocolo pela Anvisa;

Edição de portaria pelo Ministério da Saúde sobre o cenário epidemiológico, as situações consideradas como surtos de Covid-19 em embarcações e as condições para o cumprimento da quarentena de passageiros e de embarcações;

Elaboração de plano local de operacionalização pelos municípios que demonstraram interesse em receber as embarcações.

