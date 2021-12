Cruzeiro com 70 casos de COVID é obrigado a voltar ao porto de Santos

De acordo com as informações, mais de 70 passageiros e tripulantes estão contaminados com COVID-19

Segundo o jornal local, A Tribuna, mais de 70 passageiros e tripulantes contaminados com COVID-19 desembarcaram antes do previsto. De acordo com as informações, eles foram encaminhados para um hotel em Valongo, Região Central de Santos, onde permanecerão isolados pelos próximos dias.