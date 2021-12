Veja o resultado do concurso 5742 da Quina acumulada em R$ 4,4 milhões

Quina sorteia maior prêmio da noite estimado em R$ 4,4 milhões (foto: Reprodução/Pinterest )

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (29/12), os concursos da Lotofácil 2409, Lotomania 2255, Quina 5742 e Super Sete 188. As loterias pagaram, juntas, R$ 13,8 milhões.





O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00

01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Lotomania no valor de R$ 400.000,00

05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 18 - 31 - 38 - 60 - 63 - 67 - 71 - 83 - 84 - 90 - 93 - 94 - 98



Quina no valor de R$ 4.400.000,00

08 - 11 - 19 - 41 - 73

Super Sete no valor de R$ 3.500.000,00

Coluna 1: 1

Coluna 2: 0

Coluna 3: 2

Coluna 4: 7

Coluna 5: 6

Coluna 6: 1

Coluna 7: 5

*Estagiária sob supervisão