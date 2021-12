Bahia: sobe para 21 o número de mortos por enchentes

A 21ª primeira vítima das chuvas é um jovem de 19 anos (foto: Gov/Bhaia/Divulgação)

A 21ª primeira vítima das chuvas é um jovem de 19 anos, que tentou atravessar uma enxurrada em Ilhéus, na noite da segunda-feira (27), e acabou se afogando. É o segundo óbito registrado na cidade.

O número de afetados pelas fortes chuvas subiu para 471.786 pessoas, mas o número de feridos se manteve estável, em 358. O número de cidades em estado de emergência também aumentou. Agora são 136 cidades nesta situação.

Fenômeno de chuvas





Além disso, a Bahia enfrenta o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Itamaraju (no sul da Bahia) foi o município onde mais choveu no Brasil, com 769,8mm de chuva, o que representa mais que o quíntuplo da sua climatologia de dezembro (148,0 mm).





Os dados indicaram que a climatologia da chuva entre setembro e dezembro em Itamaraju é de 499,7mm; em Ilhéus é de 434,4mm; e em Porto Seguro é de 507,7mm. Assim, nesse período, as chuvas nessas regiões estão acima da média.