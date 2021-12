Jovem é amarrado pelo pescoço e arrastado pela lama; veja vídeo

No vídeo, que circulou nas redes sociais, o jovem não conseguia ficar em pé e nem falar entre os solavancos dados pelo agressor (foto: Reprodução/Redes sociais) Um jovem de 18 anos passou por momentos de terror e violência na madrugada deste domingo (19/12), após participar de uma cavalgada, em Alto Paraíso de Goiás. Em um vídeo que viralizou na internet, é possível ver o homem amarrado pelo pescoço enquanto é arrastado pela lama da fazenda em que a 2ª edição da Cavalgada das Comitivas ocorreu. Durante a violência assustadora, outras pessoas que assistiam a cena gargalhavam e batiam palmas. Veja o vídeo:









De acordo com o pai da vítima, o garoto também foi jogado em uma vala quando a agressão terminou. O pai afirma que o filho não conhece o agressor e também não lembra como a situação se desenvolveu. Desde domingo, o jovem não quer sair de casa e chora muito.









Após as agressões, ainda no domingo (19/12), a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao hospital de Alto Paraíso de Goiás com ferimentos em todo o corpo. No entanto, o jovem deixou o hospital contra a orientação médica, e retornou acompanhado de um familiar, onde foi medicado e recebeu alta na segunda-feira (20/12).





A Polícia Civil de Alto Paraíso de Goiás informou que o jovem esteve na delegacia com o estado emocional abalado. A corporação abriu dois inquéritos para investigar o caso. O primeiro focará no agressor que aparece no vídeo arrastando o homem. Ele já foi identificado e prestará depoimento nos próximos dias. O outro inquérito irá apurar a condutas das pessoas que assistiram a cena e não agiram para socorrer o jovem.





O que dizem os responsáveis pela festa





A HC Festas e Eventos, responsável pela cavalgada, afirmou, em nota divulgadas nas redes sociais, que as agressões ocorreram após o encerramento do evento. De acordo com a empresa, a festa "contou com 10 seguranças da equipe a fim de evitar e/ou conter brigas e tornar o evento um local seguro".





O prefeito do município, Marcus Rinco (DEM), é o proprietário da fazenda em que a cavalgada - e as cenas de violência - ocorreram. Ele usou as redes sociais para explicar que o local "é um espaço de eventos, usado para locação e eventos próprios" e que "não há envolvimento ou responsabilidade pelo evento".





Rinco afirmou que a cavalgada foi realizada por um contratante privado, que respeitou as normas de locação. "Todo procedimento foi feito de forma correta e acertada com informação junto a PM e escolta, informação e carro do SAMU e segurança privada", disse. O político também disse que é contra e repudia "todo e qualquer tipo de violência".