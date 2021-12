Ônibus de turismo tomba no DF: 25 feridos, sendo 1 criança em estado grave

O condutor de um ônibus de turismo perdeu o controle do veículo e tombou na DF-130, perto do Café sem Troco, no Paranoá. O sinistro de trânsito deixou 25 pessoas feridas, entre elas, uma criança em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu o pedido de socorro às 3h55 desta quinta-feira (23/12) e levou duas vítimas para o Hospital de Base, outras duas para o Hospital Regional do Gama e, três para o do Paranoá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do resgate socorrendo as outras 18 vítimas.