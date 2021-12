Depois de 12 dias fora do ar, o Conecte SUS ensaia volta

(foto: Tony Winston/MS) Após 12 dias fora do ar, o aplicativo Conecte SUS, responsável entre outras coisas por emitir o Certificado Nacional de Vacinação da covid-19, permanece instável. Alguns usuários relataram ao Correio que ontem o sistema voltou a mostrar o comprovante vacinal, mas a grande maioria dos relatos garantia não haver sinal do comprovante no aplicativo até o fechamento desta edição. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o sistema voltaria à normalidade ontem, o que não aconteceu. Segundo ele, ainda, os dados estarão disponíveis no sistema "a qualquer momento".









Para o infectologista membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Julival Ribeiro, as notificações são vitais para a tomada de decisões no enfrentamento da covid. "Saber quantos são os casos novos de covid, quantas mortes, quantas pessoas vacinadas é fundamental para direcionar as próximas medidas a serem tomadas", explicou o especialista.





Ele reforçou, também, ser indispensável que o Brasil cobre o passaporte vacinal tanto de viajantes que entram no país quanto de brasileiros em eventos. "O passaporte vacinal é de extrema importância e deve ser cobrado, também, dentro do país. Não entendo porque ainda não foi resolvido o problema do aplicativo", lamentou.





Ataque hacker



O Conecte SUS foi hackeado logo após o governo determinar a exigência de uma quarentena de cinco dias para os não vacinados entrarem no país. Com isso, as exigências impostas como medidas para conter a pandemia sofreram adiamento.





