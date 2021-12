"Tinderela": homens são vítimas de sequestro relâmpago em encontros por app

Homens são vítimas de golpe em aplicativos de paquera (foto: AAMIR QURESHI)

Um novo método de atrair vítimas está sendo usando por criminosos. É o sequestro relâmpago de homens que marcam encontros por aplicativos de namoro. Bandidos criam perfil falso com fotos de mulheres que não sabem de nada e não fazem nem ideia que a imagem delas está sendo usada para atrair vítimas. Um novo método de atrair vítimas está sendo usando por criminosos. É o sequestro relâmpago de homens que marcam encontros por aplicativos de namoro. Bandidos criam perfil falso com fotos de mulheres que não sabem de nada e não fazem nem ideia que a imagem delas está sendo usada para atrair vítimas.





Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, o método está se tornando cada vez mais comum. "Praticamente todo dia aparece um caso na Delegacia Antissequestro", conta. Uma das vítimas contou em entrevista ao Fantástico que sofreu o sequestro há duas semanas.





"Ela falou que queria sair, eu propus fazer uma chamada de vídeo antes. Ela apareceu com uma toalha no cabelo e não olhava diretamente para a câmera. Aí, eu deveria ter desconfiado", relata. Eles conversaram duas vezes por cerca de cinco minutos.

"Eu cheguei e ela não apareceu. Passou um pouco, coisa de um minuto, talvez menos, já chegaram os caras assim, botando revólver", relata ele, que apanhou e foi ameaçado de morte pelos criminosos.





Ele diz que não pretende voltar a usar esse tipo de aplicativo. "Dá um pouco de vergonha (...). Assim, um pouco otário, né? De cair nessa história. A gente se sente um pouco envergonhado pelo que aconteceu."





Um outro homem, vítima do mesmo tipo de golpe, conversou durante uma semana com a suposta pretendente. No encontro foi abordado pelos criminosos que o levaram em um carro. Além de permanecer cerca de seis horas com o refém, os criminosos o levaram até a casa dele e roubaram dinheiro, relógios de luxo, joias e outros objetos.





Ele conta que o prejuízo foi de, pelo menos, R$ 1,5 milhão. A Polícia Civil deteve seis suspeitos e recuperou parte dos bens. A polícia fez, na semana passada, outra ação contra suspeitos desse tipo de sequestro, a Operação Tinderela. O Tinder, principal aplicativo de relacionamentos e que foi usado pelos criminosos, disse, em nota, que monitora constantemente a plataforma para detectar e remover perfis suspeitos.





Disse ainda, que busca desenvolver inovações que priorizem a segurança e sempre trabalha com as autoridades policiais para garantir a justiça. A plataforma faz algumas recomendações de segurança aos usuários.





Não tenha pressa. Conheça a outra pessoa antes de marcar encontro.

Faça chamada de vídeo com o pretendente antes de se encontrar.

Encontre-se em local público nas primeiras vezes.

Conte aos amigos sobre seus planos.