PIX: aplicativo é usado para reconciliação de namoro, paquera e zoação

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) inusitadas em seu histórico. Há quem começou a se identificar nas redes sociais como pixsexual: o indivíduo que sente atração por quem realiza transferência para a sua chave PIX. Com três meses de lançamento do pagamento eletrônico PIX, desenvolvido pelo Banco Central (BC), a modalidade de transações instantâneas já reúne situaçõesem seu histórico. Há quem começou a se identificar nas redes sociais como pixsexual: o indivíduo que sente atração por quem realiza transferência para a sua chave PIX.





Pixsexual: indivíduo que sente atração por quem faz transferência por pix para sua conta aleatoriamente %u2014 OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) January 7, 2021









postei meu pixtinder no Instagram. espero que o homem diga que eu sou bonita e me dê onze reais pra isso. %u2014 %u05AA (@karendotuito) January 12, 2021





Entre cantadas, brincadeiras, indiretas para ex e atuais paqueras, houve até tentativa de reconciliação. A história foi contada por Matheus Siqueira no Twitter. Ele pediu ajuda aos internautas sobre como bloquear o número PIX para determinado usuário. O fato ocorreu porque um primo de Matheus bloqueou a ex-namorada no celular e nas redes sociais.





Sem alternativa, a usuária da aplicação começou a enviar vários PIXs de R$0,01 para o ex-namorado, com desculpas e pedidos para reatar o relacionamento. Isso foi possível porque a transação permite que junto com o dinheiro se envie também uma mensagem de texto, usada geralmente para justificar o motivo da transferência.





O Banco Central esclarece que não é possível bloquear números no sistema de pagamento instantâneo. No entanto, a instituições finaceira recomenda que, em situações indesejadas, se desative as notificações do aplicativo. O BC informa, ainda, que não possui controle sobre o teor das mensagens enviadas entre os usuários.





No entanto, houve inclusive quem lamentou não receber um PIX por cada “chifre” que já levou.





Se eu ganhasse um centavo por cada chifre q eu já levei eu estaria sofrendo com um iphone 11 novinho. — Poxa Marcos (@jamarcosreal) January 3, 2021

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pra quem deseja ser humilde e me pedir desculpas, pode começar meu pix 21983746373 — Priscila Lacerda (@lacerdapris) January 4, 2021





Situação inesperada

Quem se deu bem nessa história foi o empresário Welington Paulo, 31 anos, morador de Itapevi (SP). Ao ver a postagem, o internauta fez uma brincadeira que rendeu bons resultados. Ao comentar o episódio com o parente de Matheus Siqueira, Welington sugeriu que enviassem PIX para sua conta bancária.





Fala que o pix dele é 11987011935, quero ver se ela tem coragem — Welington Paulo (@tolledepaula) January 3, 2021





A resposta foi imediata, com dezenas de transferências. “Fiz uma piada e de repente choveu notificações de PIX sendo recebidas”, conta Paulo. “Tudo aconteceu muito rápido, em um domingo à noite. Recebi transferência de R$0,01 a R$6,00, pessoas me citaram no Twitter, compartilharam o vídeo do extrato que fiz. Eu até fiquei com medo do banco mandar mensagem me acusando de fraude ou algo do tipo”, revela.









Ao todo, Paulo recebeu mais de 200 transações pelo PIX. O empresário disse que ficou surpreso com a reação dos internautas.





Fazem 2hrs sem pix.



Foram quase 200 pix recebidas, mais ou menos R$48,00.

Teve depósito de R$0,01 e a mais alta foi de R$10,00.



Agora vamos comprar alguma coisa minha neh gente! Kkkkkk

Obrigado a todos e não esqueçam meu pix 11987011935 Fiquem a vontade pra continuar! Kkkkk pic.twitter.com/c21FMlV0WR — Welington Paulo (@tolledepaula) January 4, 2021





*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza