Veja os assuntos mais procurados no Google em 2021, no Brasil e no mundo

Google divulgou nesta quarta-feira (8/12) a lista dos conteúdos mais buscados na plataforma em 2021 (foto: Agência Brasil/Reprodução ) A gigante de tecnologia americana Google divulgou, nesta quarta-feira (8/12), as buscas mais populares em sua plataforma em 2021. No Brasil, o assunto mais procurado foi a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro deste ano.













Ao todo os conteúdos em alta são dividor em 18 categorias: Buscas do Ano (Geral), Acontecimentos, Como fazer, O que?, Mortes, Filmes, Séries, Programas de TV, Música (Letra), Personalidades, Clubes de futebol, Perto de mim, Quanto custa, Atletas Olímpicos, Receitas, Beleza, Virou meme e Como ser. Quanto aos acontecimentos do ano, a busca por conteúdos relacionados à Olimpíada 2021 liderou o ranking, seguida pela vacina COVID-19 e Whatsapp fora do ar. O caso Lázaro, serial-killer brasileiro, ocupou o quinto lugar nas buscas da plataforma.





Como fazer?





Aparentemente, o brasileiro demonstrou interesse significativo em aprender coisas novas. Nos assuntos mais buscados relativos a manuais e instruções, como fazer uma horta em casa ocupou o primeiro lugar. Curiosidades sobre como criar brinquedos para gatos esteve em segundo lugar.





Com a criação do Pix no país, as formas de fazer Pix foi o terceiro assunto mais procurado da categoria. Assim como as buscas sobre o cadastro do Auxílio Brasil ou como fazer o recadastramento do Auxílio Emergencial, em sétimo e oitavo lugar.





O que é?





Na categoria “o que?”. A frase “o que é cringe?” lidera a lista, seguida de “o que é basculho” e “o que aconteceu com o Whatsapp?”. O último se refere ao apagão no aplicativo no último mês de outubro. “Como ser uma pessoa fria” também esteve em alta nas pesquisas.





Quanto aos filmes mais procurados, Eternos, Viúva Negra e a Liga da Justiça de Sack Snyder se destacaram. Já nas séries, Round 6 foi o mais procurado, enquanto BBB 21 esteve em primeiro lugar nas buscas dos programas de televisão.





A música mais buscada foi Girl from Rio'', da Anitta. Por outro lado, a polêmica Karol Conká, artista e participante da edição 2021 do programa Big Brother Brasil, foi a primeira da lista na categoria personalidades.





No assunto beleza, unhas decoradas e cabelo curto ocuparam lugar de destaque. em receitas, como fazer um brownie de nescau ou bolinho de chuva despertou o interesse dos brasileiros. A curiosidade sobre o preço de um cilindro de oxigênio fez parte da lista no grupo “quanto custa”.

Os três clubes de futebol mais procurados foram: Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Em quarto, o PSG, seguido de Santos e Fluminense. Sobre os atletas: em primeiro, a ginasta Rebeca Andrade, destaque nas Olimpíadas de Tóquio.





Por último, o famoso “virou meme”, a categoria tão amada pelos brasileiros. O meme mais procurado foram os com a temática “cringe”. Em segundo, memes do Palmeiras e da Mia Khalifa.









Conteúdos mais procurados ao redor do mundo





No cenário internacional, a lista inclui a série "Round 6", o ator Alec Baldwin e a criptomoeda Dogecoin. Há indicações, ainda, que a população mundial tem muito interesse pelo esporte: os oito termos mais pesquisados no mundo neste ano foram críquete, a liga de basquete americana (NBA) e duas competições internacionais de futebol: Euro 2021 e Copa América.





A série "Round 6", transmitida na plataforma Netflix, ocupa a nona posição. O vencedor do programa sul-coreano pode levar um prêmio bilionário, enquanto o perdedor pode morrer. O jogo de sobrevivência foi assistido por mais de 142 milhões de fãs até o final de outubro, um mês após seu lançamento em streaming.





O ator americano Alec Baldwin, que se envolveu na morte acidental de uma diretora de fotografia no set de um filme em outubro, foi a personalidade mais pesquisada no Google.





Ele é seguido por Kyle Rittenhouse, um jovem americano que foi recentemente absolvido após matar duas pessoas durante um protesto contra o racismo e a violência policial em Wisconsin em 2020.





Na categoria "Notícias", o Afeganistão, onde o Talibã assumiu o poder em agosto, e as vacinas covid-19 estão entre os termos mais populares.





Mas os internautas também se interessaram por buscas especulativas como ações da Bolsa de Valores, a loja de videogames GameStop e a rede de cinemas AMC, além de criptomoedas como Dogecoin ou Ether.





Na seção "Desaparecimentos", a morte do rapper DMX, a viajante americana misteriosamente assassinada Gabby Petito e o príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, estão no topo do ranking.





Como em 2020, as questões relacionadas à pandemia foram responsáveis por uma parte significativa do tráfego do Google, mas as pesquisas por vacinas oficialmente superaram as de testes para o vírus neste ano.





(Com informações da AFP)

*Estagiária sob supervisão