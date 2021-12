Google lança atualização de recursos em dispositivos Android; veja mais

Dispositivos Android recebem novos recursos neste fim de ano (foto: Android/Divulgação ) Uma nova série de atualizações da Google nos dispositivos Android foi anunciada nesta quarta-feira (1º/12). As mudanças prometem maior funcionalidade e praticidade especialmente no Google Assistente e Google Fotos.









Assim, um alarme despertará para todas as pessoas da casa em um único comando. As companhias de notificação podem ser executadas no Android pessoal de cada um ou em alto-falantes e telas inteligentes.





A novidade inclui, ainda, novas interfaces gráficas – os widgets – para YouTube Music, Google Play Livros e Google Fotos. Os de música oferecem, por exemplo, controles diferenciados de reprodução e acesso a faixas reproduzidas recentemente.





O recurso Memórias terá, agora, uma verdadeira curadoria de eventos, começando pelas festas de fim de ano. Quanto aos livros, o widget desta área mostrará atalhos para a biblioteca.





No Google Fotos, a partir da próxima semana, já estará valendo a nova atualização que traz a possibilidade de selecionar apenas fotos de pessoas que interessam ao usuário.





Android como chave de carro





Uma outra novidade será apresentada pelo Android Auto. Em veículos BMW compatíveis, o usuário poderá utilizar o aparelho celular como chave do carro. O recurso é válido para os modelos Pixel 6, Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21.





Outra função é interface amigável para o veículo, que será iniciada assim que o Android se conectar ao carro.





As permissões do aparelho também serão atualizadas. Será possível desativar todas as permissões dos aplicativos que o usuário não usa há algum tempo em celulares antigos. O novo recurso é válido para versões a partir do Android 6.