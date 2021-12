Veja quais são as novas regras em relação à COVID-19 para entrar no EUA

Passageiros totalmente vacinados já podem entrar nos EUA desde o dia 8 de novembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Segundo a Embaixada norte-americana, serão aceitos teste antígeno ou PCR negativo.

“O período de um dia refere-se a um dia antes do embarque. Estabelecendo o período de um dia, a aceitabilidade do teste não depende da hora do voo ou da hora do dia em que o teste foi realizado. Por exemplo, se o seu voo é às 13h de uma sexta-feira, o passageiro pode embarcar com um teste negativo feito a qualquer momento da quinta-feira anterior”, explica o órgão.

Os demais requisitos de vacinação previamente determinados permanecem em vigor, de acordo com a Representação Diplomática.

Mais informações sobre a política para entrada de viajantes internacionais nos EUA, acesse o site da Embaixada dos Estados Unidos

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram, nesta sexta-feira (3/12), novos requisitos para a entrada de viajantes estrangeiros ao país. Além do requisito de vacinação já em vigor , a partir das 2h01 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (6/12), todos os passageiros com idade a partir de dois anos que tenham um voo partindo para os EUA serão obrigados a apresentar um resultado negativo do teste de COVID-19.