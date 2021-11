Programa Jovens Embaixadores 2022 abre inscrições para intercâmbio nos EUA

O Programa busca estudantes com perfil de liderança e excelência acadêmica (foto: Reprodução/Pexels)

O Programa Jovens Embaixadores abre inscrições nesta quarta-feira (17/11) e vai até o dia 9 de fevereiro de 2022. A iniciativa leva estudantes de ensino médio da rede pública de ensino do Brasil para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos.

Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o programa comemora 20 anos este ano e, em 2022, retoma as atividades presenciais no exterior. Serão selecionados 50 alunos de todas as partes do Brasil para o intercâmbio nos EUA. As inscrições podem ser feitas no site

Quem pode se inscrever

Poderão se inscrever estudantes que estão atualmente engajados, por pelo menos seis meses, em iniciativas de empreendedorismo e impacto social e que buscam a solução de problemas em suas comunidades.

O programa promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil busca estudantes com perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa também estão entre os requisitos.

Resultados

Os selecionados serão anunciados em abril de 2022 e o intercâmbio está previsto para acontecer em julho de 2022, de forma 100% presencial nos EUA, se a pandemia da COVID-19 e as condições na época permitirem. Caso isso não seja possível, os selecionados serão convidados para um intercâmbio virtual em formato interativo e inovador.