Embaixada dos EUA retoma emissão de vistos para brasileiros em novembro

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília vai retomar, a partir do dia 8 de novembro, a emissão de vistos para brasileiros em viagem àquele país. Haverá abertura de novas vagas para agendamento de entrevistas ainda este ano, segundo anunciou a embaixada americana em Brasília, mas é esperada uma longa fila de espera para agendamentos.Como o consulado dos Estados Unidos em Belo Horizonte não trabalha mais com a emissão de vistos, os belo-horizontinos que precisam renovar os vistos devem encaminhar a documentação para os Centros de Atendimento aos Solicitantes de Vistos (Casvs) de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Porto Alegre, podendo nesse caso, indicar um despachante para levar a documentação. Mas, se for o primeiro visto, o requerente deve ir pessoalmente.