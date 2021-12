Em assalto, homem diz ter HIV e ameaça vítimas com seringa cheia de sangue

Homem ameaça vítimas com seringa cheia de sangue em Curitiba (foto: Depositphotos/Reprodução ) Após um assalto mal-sucedido nesta quarta-feira (1º/12), um homem foi detido em Curitiba, Paraná. O caso chamou a atenção das autoridades locais pela “arma” nada comum utilizada para coagir as vítimas.









“Ele levou o celular e carregador de um rapaz e disse que era portador de HIV, mas isso não temos como afirmar”, disse o guarda Joel Nunes a um jornal local. Até o momento, as autoridades não confirmaram se, de fato, o homem é portador do vírus.





O assalto





Em depoimento, a vítima afirmou que voltava do trabalho quando sofreu a abordagem na Praça Rui Barbosa, no centro da capital. Passado o susto, ele perseguiu o assaltante até uma pensão próxima. Ao chegar no local, acionou a Guarda Municipal.





“Ele me ameaçou com uma seringa cheia de sangue. Vai saber o que tinha na seringa”, relatou a vítima ao jornal.





As autoridades chegaram a tempo no local e o suspeito, que já tinha passagens pela polícia, foi detido. Os pertences da vítima foram recuperados.

* Estagiária sob supervisão