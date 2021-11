Assalto a joalheria e tiros causam correria e pânico em shopping de Sorocaba

Uma quadrilha causou pânico ao invadir o maior shopping de Sorocaba para assaltar uma joalheria, no final da noite de sábado, 13, no interior de São Paulo. O grupo roubou cerca de R$ 500 mil em joias e relógios, incluindo um relógio rolex avaliado em R$ 100 mil, que os integrantes sabiam estar guardado em um cofre.



Com o shopping lotado, os bandidos fizeram um refém e trocaram tiros com seguranças. Muitas lojas fecharam. Os frequentadores fugiram em pânico para a rua. Não houve registro de feridos.



O assalto aconteceu no shopping Iguatemi/Esplanada, na divisa entre Sorocaba e Votorantim. A ação começou por volta de 20h30, quando o grupo armado com pistolas e uma arma longa invadiu a joalheria e rendeu os funcionários.



As armas dos seguranças foram tomadas, assim como objetos de valor. Na fuga, o grupo levou um vigilante da joalheira como refém, que foi libertado na saída. Outro vigilante percebeu o assalto e atirou contra o grupo, que revidou. Os alarmes do shopping dispararam.



Houve correria pelos corredores e muitos clientes se abrigaram nas lojas, que fecharam as portas. A Polícia Militar cercou o local, mas o bando conseguiu fugir. A avenida em frente ao shopping foi interditada.



Lojistas e funcionários permaneceram trancados nas lojas por mais de uma hora, enquanto a polícia realizava uma varredura no shopping. A Polícia Civil enviou equipes para a perícia na joalheria. Conforme testemunhas, os criminosos usaram dois carros na fuga pela rodovia Raposo Tavares. Até a manhã deste domingo, 14, nenhum suspeito tinha sido preso.



Imagens em redes sociais mostram a correria dos frequentadores nos corredores durante o assalto. O shopping informou ter acionado a Polícia Militar imediatamente e que segue colaborando com as investigações.