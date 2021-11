Acidente de ônibus em São Paulo deixa sete mortos e mais de 30 feridos

Acidente na Rodovia Oswaldo Cruz (foto: Twitter @BombeirosPMESP/ Reprodução) Um ônibus que ia e São Paulo a Paraty (RJ) tombou por volta das 7h deste sábado (13/11), na rodovia Oswaldo Cruz, deixando pelo menos 7 mortos e mais de 30 feridos, segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. O acidente aconteceu num trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, à altura de São Luiz do Paraitinga (SP).

Ainda sobre a ocorrência de tombamento de ônibus, Rodovia Oswaldo cruz, 66 passageiros + 1 motorista, totalizando 48 vítimas socorridas, infelizmente 5 vítimas fatais e 12 vítimas sem ferimentos. Ocorrência em andamento. #193 pic.twitter.com/ZOPBY9SHzA %u2014 Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 13, 2021







Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 27 pessoas foram socorridas para o pronto-socorro de Ubatuba, 10 foram levadas para o pronto-socorro de Taubaté e outros duas para o pronto-socorro de São Luís do Paraitinga. Ao menos 10 viaturas da corporação, o helicóptero Águia 6 e ambulâncias do Samu foram enviados ao local.



A Prefeitura de Ubatuba informou ter enviado profissionais de saúde da Santa Casa, do Samu, da Defesa Civil, da Guarda Municipal e das secretariais municipais de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública para o local do acidente. Segundo a gestão municipal, os trabalhos também são feitos com apoio de Caraguatatuba. (Com Estadão)