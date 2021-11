Preso homem procurado há 4 meses por estupro após denúncia de ex-mulher

Suspeito foi preso em Ceilândia, cidade vizinha à capital federal (foto: Divulgação/PCDF) Um homem de 49 anos foi preso por ser suspeito de estuprar uma mulher de 23 anos em junho deste ano em Ceilândia no Distrito Federal. A prisão foi feita na noite desta sexta-feira (12/11), após a ex-mulher dele avisar à polícia que ele havia voltado para casa depois de muito tempo foragido. Durante a ação policial, o homem tentou se esquivar apresentando um nome falso. Porém, ele foi levado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 2 (Deam).





O estupro pelo qual o homem era procurado ocorreu em junho, por volta de 2h da madrugada. Na época, a vítima caminhava pela Avenida Hélio Prates, próximo ao Hotel Brisa, quando foi abordada pelo indivíduo, desconhecido, que conduzia uma Kombi, e lhe ofereceu carona. Ela tinha como destino a casa de um amigo em Ceilândia. Após alguns minutos de conversa, a vítima aceitou a oferta e entrou no carro.









Quando viu que ela estava fugindo, o homem a atingiu na perna com a tesoura. A vítima, mesmo lesionada e nua, conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência próxima, onde foi socorrida.





Buscas

As investigações foram ininterruptas até a descoberta da autoria do estupro. Durante o processo, foram colhidos elementos que comprovam a materialidade do crime, o que resultou na representação pela prisão preventiva do homem, decretada pela Justiça.





Desde julho desse ano, o autor estava foragido da Justiça e se escondendo da ação policial. Noentanto, nesta sexta, por volta das 23h, a ex-companheira do autor entrou em contato com os investigadores do caso, afirmando que o homem, depois de muito tempo, estava na casa dela. Ela informou, ainda, que, ao perceber que ela tinha acessado o próprio celular, ele passou a ameaçá-la,dizendo que iria cortar o pescoço dela, se o denunciasse à polícia.





O plantão policial compareceu ao local, efetuou a prisão do autor pelo crime de ameaça à ex-companheira, e deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva relativo ao procedimento de apuração do estupro, praticado em junho de 2021. Após os procedimentos, ele foi conduzido à carceragem da PCDF.





Onde pedir ajuda?

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)