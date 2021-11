Vídeo: PM mata colega durante tentativa de assalto em Porto Alegre

À paisana, soldados conversam do lado de fora do veículo (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O policial militar Lucas Oliveira, de 37 anos, foi morto por um colega na noite nessa segunda-feira (1º/11), na Zona Norte de Porto Alegre (RS). Fábio José Portela de Souza Freitas, 34, foi preso em flagrante por homicídio . Lucas Oliveira, de 37 anos, foipor um colega na noite nessa segunda-feira (1º/11), na Zona Norte de Porto Alegre (RS). Fábio José Portela de Souza Freitas, 34, foi preso em flagrante por





Vídeo: PM mata colega durante tentativa de assalto em Porto Alegrehttps://t.co/Nf2eWbvowG pic.twitter.com/ybQk8J9iyb — Estado de Minas (@em_com) November 2, 2021







Imagens de câmeras de segurança do local mostram os dois policiais conversando próximo a um carro, quando uma dupla de homens armados chega ao local. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), os criminosos efetuaram vários disparos na direção dos policiais, que estavam à paisana no momento da ação.







Quando começa o tiroteio, o soldado Fábio José Portela de Souza Freitas corre para trás do veículo. Já Lucas Oliveira, troca tiros com os bandidos. Em seguida, ao se aproximar do colega, Lucas acaba sendo acertado na cabeça por Fábio. Os dois homens armados fugiram do local.





Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do crime. Conforme informações da imprensa local, Lucas Oliveira estava afastado da polícia e em processo de exclusão da corporação. Ele respondia por tráfico de drogas e já havia sido preso pela Corregedoria da Brigada Militar.