Wagner Moura sobre justiçamentos de militantes: 'é uma situação terrível'

Wagner foi sabatinado pelo programa Roda Viva, da 'TV Cultura' (foto: Reprodução/Youtube)

O ator Wagner Moura, diretor do filme ‘Mariguella’, que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 4/11, falou, na noite desta segunda-feira (01/11), sobre as mortes de militantes de esquerda durante a Ditadura Militar no Brasil. Ele chamou de ‘terrível’ o período no país.

"É uma situação terrível", comenta #WagnerMoura sobre justiçamentos de militantes de esquerda durante a ditadura e como esse aspecto está presente no filme "Marighella". #RodaViva pic.twitter.com/AQ5eMY6yav %u2014 Roda Viva (@rodaviva) November 2, 2021

O ator e diretor também falou sobre o perfil de Mariguella. “Os 600 mil mortos por COVID-19 é terrorismo, 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil é terrorismo, Amazônia pegando fogo é terrorismo”, disse.