Homem é encontrado ferido, dopado e de cueca depois de sofrer assalto

Objetos recuperados pelos agentes da 20ª Delegacia de Polícia do Gama (foto: PCDF/Divulgação) Desaparecido desde as 12h da última quinta-feira (21/10), um homem foi encontrado na sexta-feira (22/10), às margens da DF-180, perto da Ponte Alta do Gama, vestindo apenas cueca. Ele tinha as mãos amarradas e apresentava várias lesões pelo corpo. Agentes da Seção de Homicídios da 20ª Delegacia de Polícia (Gama) descobriram o caso depois de a vítima ser levada para o hospital regional da cidade (HRG).









"Ainda não temos ciência de qual substância foi usada para dopar a vítima. (Ela) só será determinada após resultados de exame", explica o delegado-adjunto da 20ª DP, Paulo Delta.





Presa em flagrante, uma mulher confessou o crime e assumiu ter dopado a vítima. Na noite de sexta-feira (22/10), a polícia localizou, em Samambaia, outros dois suspeitos, que estavam com a maior parte dos objetos roubados do homem.





O grupo foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio - roubo com morte - e ficou à disposição da Justiça. A tipificação do crime se deu diante do fato de a vítima continuar internada, em estado sensível, e da tentativa de assassinato do homem durante o assalto.