Passageiro de trator morre depois de capotamento dentro de lagoa

Trator capota em lagoa do Núcleo Rural Taquara, em Planaltina e deixa uma vítima (foto: CBMDF/Divulgação) Após um trator tipo escavadeira capotar e cair na lagoa do Núcleo Rural Taquara, na DF-230, em Planaltina, um dos passageiros morreu ao ficar preso nas ferragens do veículo. O trator caiu dentro da lagoa e parte do peso ficou sobre o corpo da vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o acidente por volta das 21h21 de sábado (23/10).





LEIA MAIS 10:58 - 24/10/2021 Vídeo mostra agressão de PM a mulher em abordagem no Paraná; assista

20:15 - 23/10/2021 Brasil registra 358 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas Segundo o CBMDF, a equipe conseguiu ter acesso ao homem preso, mas constatou que ele não tinha mais sinais vitais. "Após a perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) ter analisado o acidente e ter liberado a cena, o corpo do último ocupante foi resgatado debaixo do trator e deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML)", informou a corporação, em nota.





Dois ocupantes conseguiram se desvencilhar do veículo e sobreviver. Um deles é Lucival, 29 anos, identificado como condutor do veículo. Ele tinha suspeita de fratura na costela e sentia dor no membro inferior direito. Estava consciente, orientado e estável; foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL).





Outro passageiro, Rogério, 38, queixava-se de dor no membro inferior direito, mas estava consciente, orientado e estável. Ele também foi levado ao HRPL. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros permaneceu por todo o tempo no local, até que a perícia da Polícia Civil fosse realizada. O CBMDF não soube dizer o que provocou o acidente, que foi atendido com três viaturas e 13 militares.





Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF