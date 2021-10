Vídeo mostra agressão de PM a mulher em abordagem no Paraná; assista

Stephany Rodrigues ficou bastante ferida após ação policial (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Circula nas redes sociais um vídeo com agressões de um policial a uma mulher em Curitiba, no Paraná (PR). O caso ocorreu na sexta-feira (22/10), com Stephany Rodrigues, que foi imobilizada e teve um dos braços e os cabelos puxados. Com o quepe de sua farda, o agente ainda desferiu uma pancada no rosto da jovem.Dona de uma lanchonete, Stephany teve seu estabelecimento fechado pela Polícia Militar por descumprimento de regras de prevenção contra a COVID-19. A abordagem dos homens, no entanto, chamou a atenção. A comerciante contou ter ido até os policiais após um de seus funcionários ter sido tirado à força de casa por agentes da lei.Segundo a PM, houve desacato por parte do rapaz, que estaria fumando narguilé. A partir daí, a discussão se iniciou. Stephany começou a filmar a ação e, em meio ao bate-boca, recebeu ordem de prisão e teria dado um tapa no rosto de um dos integrantes da corporação. Depois, a mulher foi imobilizada.A ação rendeu a ela machucados no rosto. À RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, o capitão da operação, Ronaldo Goulart, afirmou que a ação contra a comerciante foi "instintiva". O militar disse que estava sendo agredido.Stephany, por sua vez, afirmou ter chegado a pensar que seria morta. "Eu achei que ele ia me matar, que eu ia morrer. Porque o que eu conseguia ver, não tinha ninguém por perto, eu só via coturno", falou, ao "g1".