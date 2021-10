Terremoto no Peru é sentido em cidades brasileiras

Epicentro foi registrado em uma área de mata fechada na reserva de Madre de Diós e próximo ao Alto Purus (foto: Serviço Geológico dos Estados Unidos/Reprodução)

Terremoto no Peru é sentido na Arena da Floresta, no final do jogo decisivo entre Rio Branco x Humaitá. Estrelão vence por 1x0 e vamos para as penalidades. #AvanteEstrelão #CampeonatoAcreano #Final %u2014 Rio Branco FC (@RioBrancoFC) October 10, 2021

Depois de uma semana da ocorrência de um terremoto na fronteira entre o Brasil e o Peru, na cidade de Taraucá, no interior do Acre, a situação se repete. Na noite desse sábado (9/10) outro tremor de terra foi sentido no oeste peruano, com magnitude de 5,7.O epicentro, a 13,5 quilômetros de profundidade (como informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos), foi registrado em uma área de mata fechada na reserva de Madre de Diós e próximo ao Alto Purus, região amazônica. O local fica perto da fronteira peruana com o Brasil e a Bolívia.O terremoto foi percebido por moradores do Acre e de Rondônia, no Norte do Brasil, em pelo menos sete cidades. Mesmo a uma distância pequena da superfície, o abalo não provocou estragos mais graves. A Polícia Militar de Rondônia recebeu pedidos de socorro e relatos sobre o terremoto, mas nenhuma situação com gravidade. Não há notificação de feridos ou danos.O assunto repercutiu nas redes sociais. Quem estava na Arena da Floresta, assistindo ao jogo do campeonato acreano entre Rio Branco e Humaitá, pôde sentir o terremoto, e a experiência foi parar no Twitter, no canal do Rio Branco FC.