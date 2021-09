Cidades de MG e RJ registram apagão; falha em Furnas teria provocado pane

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Cidades de Minas e do Rio registraram apagão de energia elétrica na noite deste sábado (18/9). Os problemas foram relatados por moradores dos municípios atingidos a partir de 21h20 e, segundo as concessionários que atendem as regiões, normalizados por volta de 22h30. As empresas atribuem a pane a uma ocorrência na Usina de Furnas, que teria afetado a prestação dos serviços.A Energisa apontou que uma ocorrência na Subestação Rocha Leão, de Furnas, impactou a prestação de serviços a cerca de 60 municípios de Minas Gerais e à Nova Friburgo, no Rio.

“A ocorrência na Subestação Rocha Leão de Furnas afetou as supridoras Light e Enel, que abastecem as concessões da Energisa de Minas e Nova Friburgo, foi responsável pelas interrupções. A situação que impactou Nova Friburgo e pelo menos 60 municípios da concessão de Minas Gerais teve início às 21h21”, diz a Emergisa.



Segundo a empresa, a pane teve início às 21h21 deste sábado e o sistema foi sendo restabelecido de forma gradativa, até a situação ser normalizada para 100% dos municípios impactados por volta de 22h.



"A equipe da Energisa continua acompanhando a situação, de prontidão 24 horas, e em contato com as supridoras e o ONS (Operador Nacional do Sistema), que é responsável pela análise do que ocasionou a ocorrência", acrescentou.

Nas cidades de Muriaé, Leopoldina, Cataguases, Além Paraíba, Rio Pomba, Ubá, São João Nepomuceno e Visconde do Rio Branco, muitos moradores relataram falta de energia, assim como em municípios vizinhos.





Já a Enel, uma das concessionárias que atende o Estado do Rio de Janeiro, informou que "uma perturbação na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis". Segundo a concessionária, o fornecimento teria sido normalizado para todos os clientes às 22h32.

A Eletrobras Furnas também se manifestou sobre os apagões. “Às 21h21, ocorreu uma falha na Subestação de Rocha Leão. As proteções atuaram corretamente para isolamento da falha, causando o desligamento de todos os equipamentos. A equipe técnica de Furnas prontamente iniciou os procedimentos para o restabelecimento do fornecimento para a distribuidora”.





ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou neste domingo (19/9) que o apagão não teve relação com a crise hídrica do país. "Houve um desligamento total da Subestação de Rocha Leão", segundo o órgão. O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos e dará uma posição oficial ainda neste domingo.