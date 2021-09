Corpo de empresário desaparecido em praia de luxo é encontrado

(foto: Redes sociais / Reprodução) A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou ter encontrado o corpo de Alexandre Andrade. O empresário estava desaparecido desde 22 de agosto. O corpo foi encontrado por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros e a identidade acabou confirmada.









Em 22 de agosto, ele e a ex-mulher, que estavam tentando reatar o casamento, fizeram um passeio de barco em Ilha Bela, região de Angra dos Reis (RJ). Como não voltaram, o caseiro entrou em contato com um grupo de pescadores, por volta das 22h, mas não encontraram ninguém.





"O barco aparentemente encontra-se naufragado, mas os bombeiros ainda não conseguiram acesso por causa da profundidade, que chega a 38m. Até os próximos dias, devemos resgatar o barco e fazer a confirmação", disse o delegado.





A ex-mulher, Cristiane Nogueira, 48, foi encontrada uma semana depois do passeio, no último dia 29. O corpo estava em Marambaia, Zona Oeste do Rio, e só foi resgatado dia 30, por causa das condições climáticas. Cristiane foi reconhecida pela tatuagem.





No dia 23, um dia após a saída para o passeio, um suposto pedido de socorro com sinalizador foi relatado à polícia. De acordo com o Instituto Médico Legal, a causa da morte dos dois foi afogamento, o que aumenta a possibilidade de naufrágio para a polícia.





As buscas por Leonardo tinham sido encerradas no último dia 8, depois de 18 dias sem notícias. Após o corpo ser encontrado a polícia diz continuar as investigações.





