Brasil registra 296 mortes pela COVID nas últimas 24 horas

(foto: Leandro Couri/EM. D. A. Press)

O Brasil registroupelanesta segunda-feira, 6. Asemanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 603, o menor patamar desde 7 de dezembro de 2020, quando estava em 588. O indicador está há sete dias consecutivos com tendência de queda no país.Nesta segunda-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 16.156. No total, o Brasil tem 583.866 mortos e 20.897.711 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 19,83 milhões de pessoas se recuperaram da COVID desde o início da pandemia no país.São Paulo notificou 18 novas vítimas da COVID nas últimas 24 horas. Cinco Estados não registraram morte pela doença no período: Acre, Amapá, Ceará, Roraima e Sergipe.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.O Ministério da Saúde informou que foram registrados 9.154 novos casos e mais 182 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 20.899.933 pessoas infectadas e 583.810 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.