Homem atinge bebê com rojão após ser barrado em bar por não usar máscara

Bebê teve ferimentos e queimaduras pelo corpo (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Umde 6 meses foi atingido nesta quarta-feira (4/8) por fogos de artifícios arremessados por umque queria entrar em umna cidade de, interior de Goiás. De acordo com a Polícia Civil do município, o suspeito, de 56 anos, explodiu odepois que a avó da criança pediu que ele saísse do estabelecimento por se recusar a usar





Luciana Guimarães Marques, de 39 anos, disse, em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, que a neta sofreu várias queimaduras pelo corpo.





“Eu pedi para ele se retirar porque estava sem máscara. Ele saiu, mas logo voltou e jogou a bomba na minha neta. Foi o maior desespero. Minha filha gritava achando que ela (bebê) tinha morrido. Fiquei com muito medo”, desabafa a avó.





"Ele entrou sem máscara e conversando perto da minha neta. Estava só a gente de família lá. Eu pedi porque tenho medo dessa doença. Ela é só uma bebezinha", completou.





Vingança





O homem foi preso em flagrante e não teve o nome divulgado pela polícia. O delegado Peterson Ferreira Amin, responsável pela investigação, conta que o suspeito estava bêbado e agiu por vingança, depois de se irritar com o pedido da avó da criança.

Cesto em que o bebê estava quando foi atingido por um rojão (foto: Polícia Civil/Divulgação)





O investigador explicou ainda que, após o pedido para que se retirasse, o suspeito pegou dois fogos de artifícios, os acendeu e atirou em direção a um cesto em que o bebê estava deitado.





Um dos rojões caiu e explodiu dentro do cesto, provocando ferimentos e queimaduras no corpo da criança. O lençol também foi queimado. O outro explodiu fora do cesto.





Em depoimento, o homem negou que tenha jogado fogos de artifício contra o bebê. Ele vai responder por tentativa de homicídio.





Queimaduras e preocupação com audição





A criança teve queimaduras no bumbum, nas costas e braço. Ela foi levada ao pronto-socorro, recebeu curativos, foi medicada e liberada. A preocupação da família é que ela tenha sofrido danos na audição, já que o barulho da explosão foi muito alto e próximo ao ouvido. Por isso, eles querem levá-la ao otorrinolaringologista.

