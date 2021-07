Disfarçada de enfermeira, mulher é suspeita de tentar sequestrar bebê

(foto: Divulgação/Governo do Ceará) sequestrar um recém-nascido em uma maternidade de Curitiba, Paraná. Ela se disfarçou de enfermeira e conseguiu levar o bebê, alegando que seria realizado um exame pós-parto. O caso ocorreu na última segunda-feira (12/7), no Hospital do Trabalhador. Uma mulher de 23 anos foi presa suspeita de tentarum recém-nascido em uma maternidade de Curitiba, Paraná. Ela se disfarçou de enfermeira e conseguiu levar o bebê, alegando que seria realizado um exame pós-parto. O casona última segunda-feira (12/7), no Hospital do Trabalhador.





LEIA MAIS 08:46 - 15/07/2021 No DF, blogueira é multada por transportar boneco sem cinto de segurança

08:42 - 15/07/2021 Arquidiocese afasta padre depois de acusações de abuso sexual

08:20 - 15/07/2021 Para exaltar Bolsonaro, vídeo ignora que transposição é de diversas gestões braços, a mulher foi abordada e impedida por funcionários que chamaram a polícia. Talita foi presa em flagrante, suspeita do crime de subtração de incapaz. A ocorrência é investigada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná. Ao tentar sair com a criança nos, a mulher foi abordada e impedida por funcionários que chamaram a polícia. Talita foi presa em flagrante, suspeita do crime dede incapaz. A ocorrência é investigada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná.





De acordo com a polícia, a mulher teria apresentado duas versões diferentes para explicar as motivações do suposto crime. No primeiro momento, quando estava detida, ela teria alegado que venderia a criança para uma vizinha pela quantia de R$ 10 mil. Depois, durante um depoimento à Polícia Civil, a jovem contou que ficou desesperada após sofrer um aborto espontâneo no final do mês de junho e indicou que apresentaria a criança sequestrada para os familiares.





Em entrevista ao G1, o advogado da mulher alegou que ela está em um estado de depressão puerperal. A defesa sustenta que a jovem é incapaz de responder pelos atos e vai pedir uma avaliação profissional para analisar as condições psicológicas.