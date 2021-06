Loterias Caixa sorteiam três concursos da Mega-Sena nesta semana

(foto: Agência Brasil/Reprodução)

As Loterias Caixao concurso 2835 da Mega-Sena nesta terça-feira (29/6), no valor de R$ 20 milhões. Além dos dois concursos semanais, as Loterias Caixa também sortearão a Mega-Semana de Férias. Nesta semana, os sorteios ocorrem na terça-feira, quinta-feira (1º/7) e sábado (3/7).

De acordo com as regras, todos oscom o final 5 dão benefícios aos vencedores, portanto, o prêmio do primeiro sorteio da semana recebe um adicional.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em diversas lotéricas do Brasil, no aplicativo Loterias Caixa, no portal Loterias Caixa e pelo Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco.

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e aplique o valor total do prêmio na Poupança da Caixa, ele receberá R$ 40,3 mil de rendimento no mês de julho.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.